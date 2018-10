Lucros do Bank of America crescem 35% com corte dos impostos

O segundo maior banco dos EUA lucrou 6,7 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Um valor que compara com 4,96 mil milhões de dólares no período homólogo. Este crescimento deve-se ao corte dos impostos decretado pela administração de Donald Trump, refere o banco.

reuters, bloomberg

O Bank of America aumentou os lucros em 35% no terceiro trimestre. Um resultado que é explicado não só pela diminuição dos impostos pagos pelo segundo maior banco dos EUA, como pela redução das provisões para o crédito malparado.

"Um crescimento responsável, apoiado por uma economia norte-americana sólida e um consumo forte nos EUA, em conjunto com a apresentação dos resultados trimestrais antes de impostos mais elevados na história do banco". Foi assim que o CEO do Bank of America, Brian Moynihan, descreveu os resultados do banco na apresentação, citado pela CNBC.

A instituição financeira registou lucros de 6,7 mil milhões de dólares, ou 66 cêntimos por acção, até 30 de Setembro, um valor que compara com um resultado positivo de 4,96 mil milhões de dólares no período homólogo. E com uma previsão média de 62 cêntimos por acção, de acordo com os dados da I/B/E/S.

Por outro lado, as receitas cresceram 4% para 22,8 mil milhões de dólares, em comparação com a estimativa de 22,67 mil milhões de dólares. Relativamente às provisões para o crédito malparado, estas diminuíram em 118 milhões de dólares para 716 milhões de dólares entre Julho e Setembro.

Também no final da semana passada, os resultados do JPMorgan revelaram um crescimento graças ao corte dos impostos, decretado pela administração de Donald Trump, e à evolução positiva da economia norte-americana.