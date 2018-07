O Bank of America apresentou esta segunda-feira lucros de 6,8 mil milhões de dólares, uma melhoria de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. As melhorias devem-se ao aumento do crédito mas também à redução de custos.

O Bank of America Merrill Lynch (BofA) atingiu lucros de 6,8 mil milhões de dólares no segundo trimestre, lê-se na apresentação de resultados. O resultado líquido melhorou 33% em comparação com o mesmo período do ano anterior, "motivado pelo desempenho operacional e beneficiando da reforma fiscal", nota a instituição em comunicado O balanço do segundo trimestre permitiu ao banco engordar os dividendos em 43% para os 63 cêntimos por acção, quando nos mesmos três meses de 2017 tinha atribuído apenas 43 cêntimos por título.Apesar da subida expressiva no resultado líquido, as receitas caíram 1% para os 22,6 mil milhões. O banco explica que esta queda se deveu ao ganho extraordinário de 793 dólares obtido o ano passado com a venda do negócio de cartões de crédito fora dos Estados Unidos. Sem este efeito, as receitas teriam crescido 3%, aponta o BofA.