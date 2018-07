O banco liderado por Miguel Maya fechou o primeiro semestre com um resultado líquido de 150,6 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 67,5% face aos primeiros seis meses do ano passado.

Os primeiros seis meses do ano do BCP renderam um lucro de 150,6 milhões de euros. No primeiro semestre de 2017, o banco então liderado por Nuno Amado tinha registado um lucro de 89,9 milhões de euros.

Os números divulgados pelo banco, agora já sob o comando de Miguel Maya, ficaram acima dos 144 milhões de lucros que eram esperados pela unidade de investimento do BPI/Caixabank.





"Na actividade em Portugal, o resultado líquido foi significativamente superior aos 1,6 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2017, atingindo 59,0 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2018, merecendo particular destaque a diminuição expressiva das imparidades e das provisões", assinala o comunicado à CMVM.