Lucros do CaixaBank descem 28% para 1.266 milhões

O espanhol CaixaBank, dono do BPI, obteve lucros de 1.266 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 28,4% em relação ao mesmo período de 2018, explicado pelos custos do acordo laboral.

Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o banco espanhol explica que o resultado até setembro teria sido de 1.951 milhões de euros (+10,4%), se não tivesse refletido o custo do acordo com os trabalhadores alcançado no segundo trimestre do ano, que vai permitir poupanças anuais de 200 milhões de euros.