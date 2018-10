Lucros do CaixaBank sobem 18,8% para 1.768 milhões até Setembro

O espanhol CaixaBank, obteve lucros de 1.768 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 18,8% em relação ao mesmo período de 2017, com o BPI a contribuir com 168 milhões de euros para estes resultados.