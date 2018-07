Lucros do El Corte Inglés em Portugal sobem 36,7% para 24,6 milhões

O grupo espanhol El Corte Inglés fechou o exercício fiscal terminado a 28 de Fevereiro com lucros de 24,6 milhões de euros em Portugal, o que traduz uma subida de 36,7%, indicou esta quinta-feira a empresa. As vendas superaram os 479 milhões e bateram recordes.

As vendas em Portugal da cadeia de grandes armazéns, que está presente em Lisboa e em Vila Nova de Gaia, totalizaram 479,36 milhões de euros, o valor mais elevado desde a sua entrada no mercado nacional, há 16 anos, e uma subida de 5,9%. O EBITDA cresceu 22%, para os 51 milhões de euros.



Os custos e as despesas de exploração aumentaram 4,3%, cifrando-se em 428 milhões de euros. "Estes valores reflectem o esforço feito pela empresa na modernização das suas lojas e na ampliação dos seus serviços e da sua oferta, com especial destaque para os novos espaços e conceitos", assinala o grupo.





O peso de Portugal nos resultados do grupo é de 12,2% nos lucros e de 3% nas vendas. No exercício anterior, estes valores eram de 11,1% e de 2,9%, respectivamente.



Em termos globais, o grupo aumentou os lucros em 25% para 202 milhões de euros, tendo as vendas crescido 2,8% para os 15.935 milhões de euros. O EBITDA atingiu os 1.054 milhões, mais 7,4% do que no exercício anterior.