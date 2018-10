Lucros do HSBC crescem 12% até Setembro. Acções sobem quase 6%

O britânico HSBC aumentou os lucros nos primeiros nove meses do ano em quase 12%, a beneficiar dos resultados positivos do último trimestre. Em bolsa, os investidores ditam subidas nas cotações do banco que já se aproximaram dos 6%.

Reuters

O banco britânico HSBC registou lucros de 12,9 mil milhões de dólares – o equivalente a 11,3 milhões de euros – durante os primeiros nove meses do ano. Este resultado é 11,9% superior ao do ano anterior, sendo que o último trimestre teve uma contribuição positiva, a qual superou as expectativas dos analistas. As acções do banco reagem em alta, tendo chegado a valorizar quase 6% após a divulgação das contas.



Na rubrica das receitas operacionais, o banco registou um aumento de 6% no mesmo período, para os 40,17 mil milhões de dólares. Apesar de no conjunto dos nove meses que terminam em Setembro a soma das despesas ser superior à do mesmo período do ano anterior em 2,1%, as despesas diminuíram no último trimestre, em 4,4% para os 8,2 mil milhões.



No trimestre, os lucros ajustados antes de impostos aumentaram 21% para os 1,8 mil milhões de dólares, acima dos 1,6 mil milhões que resultaram da média dos analistas consultados pela Bloomberg.



O rácio que mede a solvabilidade de um banco, o CET1, coloca-se nos 14,3, acima do conseguido no último trimestre mas ainda assim abaixo dos números para os trimestres anteriores – em Março cifrava-se nos 14,5 e em Janeiro nos 14,6.



Os títulos do HSBC apreciam 3,97% para os 629 pences, mas já atingiram um pico de 639 pences após uma subida de 5,67%. Durante a sessão, a instituição ainda não esteve a negociar com uma valorização inferior a 3%.



Numa altura em que o processo do Brexit está de difícil resolução, para além do HSBC, também já outro britânico, o Lloyds, liderado por Horta Osório, surpreendeu os analistas com números acima do esperado.