Lucros do Lloyds sobem 23% mas ficam abaixo do esperado

Os lucros antes de impostos do Lloyds Bank atingiram os 1,6 mil milhões de libras (1,8 mil milhões de euros), 23% acima dos 1,3 mil milhões de libras referentes ao período homólogo e mais do dobro do alcançado nos últimos três meses de 2017, quando o Lloyds se ficou pelos 780 milhões de libras. Os resultados do banco ficaram ainda assim aquém das estimativas dos analistas consultados pela Reuters, que esperavam 1,82 mil milhões de libras em lucros (cerca de 2 mil milhões de euros).









"É um começo sólido que não muda os objectivos finais para o ano de 2018", declara o Lloyds nem comunicado. Depois de descontados os impostos, a subida é ligeiramente superior: 29%, dos 890 milhões para os 1,1 mil milhões de libras (1,3 mil milhões de euros).

A taxa da margem financeira do banco - a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos - cresceu 0,13 pontos percentuais para os 2,93%, ditando uma margem financeira de 3,1 mil milhões de libras (3,5 mil milhões de euros), superiores aos 243 milhões do período homólogo. Os aumentos nesta rubrica são justificados pelo contributo da subsidiária de cartões de crédito com que o Lloyds conta desde Março de 2017, a MBNA, e pela redução de custos com os depósitos e outros financiamento, "mais do que cobrindo a pressão no preço dos activos", defende o banco.





Por outro lado, a subsidiária MBNA pesou nos custos operacionais, com uma subida de 2% nestes encargos para os 2 mil milhões de libras (2,3 mil milhões de euros). Já as imparidades suportadas pelo banco de Horta Osório mais que duplicaram comparativamente ao primeiro trimestre de 2017, aumentando dos 127 milhões de libras para os 258 milhões de libras (295 milhões de euros).





O rácio Core Tier 1, que afere a robustez do capital uma instituição, situou-se nos 14,1%, uma melhoria de 0,2 pontos percentuais relativamente aos 13,9% registados tanto no primeiro trimestre de 2017 como no último.