Lucros do Lloyds sobem para 13,4 mil milhões até Setembro. CFO abandona cargo

O banco liderado por Horta Osório conseguiu melhorar os resultados líquidos e surpreender os analistas nas receitas. O responsável máximo das finanças do banco, Culmer, anuncia contudo que se vai reformar no próximo ano.

lusa

O banco britânico liderado por António Horta-Osório (na foto) obteve lucros de 13.423 milhões de libras nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As receitas subiram 2% entre Janeiro e Setembro para um total de 14.154 milhões de libras.



Considerando o terceiro trimestre, os proveitos do banco ascenderam a 4,69 mil milhões de libras, acima da expectativa dos analistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para os 4,65 mil milhões. A taxa de margem financeira manteve-se nos 2,93%. Já os custos operacionais baixaram de 2.001 milhões de libras para 1.990 milhões no mesmo período.



Numa nota igualmente positiva, o índice de solvabilidade (CET1) também sai reforçado nos nove meses até Setembro, colocando-se nos 14,6%.



"Estes resultados demonstram a força do nosso modelo de negócio e os benefícios da nossa abordagem de baixo risco e focada no cliente", justifica o banco no relatório no qual apresenta os números do último trimestre.



CFO de saída



George Culmer está no Lloyds desde 2012 e tem, por isso, acompanhado a recuperação do banco. Agora, num cenário mais animador, avança que se vai reformar. Deverá cessar funções no final do primeiro semestre de 2019.



"Está na hora. Quando deixar a empresa terei estado por aqui sete anos, e sete anos é mais do que suficiente para qualquer empresa que tenha de me aturar", afirmou Culmer.



O ainda CFO assumiu o cargo actual um ano depois de Horta Osório ter sido encarregue da liderança da instituição. Culmer era visto como um possível sucessor do CEO português, hipótese que é agora definitivamente afastada.