Lucros do Morgan Stanley disparam 43% e superam previsões

As acções do banco norte-americano estão a reagir em forte alta.

reuters, bloomberg

O Morgan Stanley obteve um resultado líquido de 2,27 mil milhões de dólares no segundo trimestre, o que representa um crescimento de 43% face ao mesmo período do ano passado.



Os lucros por acção (EPS, na sigla em inglês) situaram-se em 1,30 dólares, superando largamente o estimado pelos analistas inquiridos pela Reuters, que apontavam para um EPS de 1,11 dólares.



Com os resultados bem acima do esperado, as acções do banco norte-americano estão a reagir em forte alta no mercado que funciona antes da abertura da sessão regular, com uma subida de mais de 3%.



O Morgan Stanley beneficiou sobretudo com o crescimento das receitas na unidade de trading e banca de investimento. As receitas aumentaram 12% para 10,6 mil milhões de dólares, ficando 500 milhões de dólares acima do estimado.



"Apresentámos um crescimento robusto nas receitas e nos resultados este trimestre, em todas as áreas de negócio e geografias", afirmou o CEO James Gorman num comunicado.



Os outros bancos de Wall Street têm apresentado resultados acima registado no período homólogo e acima do esperado, beneficiando sobretudo com o corte de impostos implementado por Donald Trump.