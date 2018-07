Lucros do negócio do BCP na Polónia sobem 11%

O Bank Millenium, o braço polaco do BCP, apresentou resultados superiores aos do primeiro semestre do ano passado, acusando um volume de negócios superior.

O Bank Millenium, sedeado em Varsóvia, atingiu lucros de 348 milhões de zloty entre Janeiro e Junho – cerca de 82,3 milhões de euros – o que representa uma subida de 11% face ao primeiro semestre de 2017, tal como se encontra detalhado pela instituição no relatório semi-anual.

As receitas líquidas do grupo polaco no primeiro semestre situaram-se nos 892,9 milhões de zloty, 6,2% acima do mesmo período do ao anterior.

Neste espaço de tempo, a margem financeira cresceu 6,2% para os 892 milhões de zloty, "impulsionada pelo crescimento do volume de negócios e a melhoria da margem financeira", comunica o banco no relatório. Esta última atingiu os 2,54%, "ligeiramente mais", segundo o banco, que os 2,51% conseguidos em 2017.

Já as comissões renderam 336,6 milhões à instituição, mais 2,4% em termos homólogos.

Em termos operacionais, os ganhos aumentaram 5,4% para os 1,2 mil milhões. Contudo, os custos pesaram mais 4% que nos meses entre Janeiro e Junho do ano passado, totalizando os 632,2 milhões. A penalizar esta rubrica esteve o aumento no custo com o pessoal, que subiu 7,2%, apesar do número de trabalhadores ter caído 0,3% dentro do banco Millenium e 1,4% nas respectivas subsidiárias.

A aliviar estiveram também as imparidades, que viram uma redução de 7,6% para os 113,4 milhões.

A resiliência da instituição, avaliada de acordo com o rácio CET1, situou-se nos 21,3%, "significativamente acima dos requisitos mínimos regulamentares", realça o banco português no comunicado enviado à Comissão de Mercado e dos Valores Mobiliários.



Após o fecho da sessão desta quinta-feira será o BCP a apresentar os resultados do primeiro semestre.