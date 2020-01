Lucros do Santander caem pela primeira vez desde 2012  

O banco espanhol foi penalizado por custos extraordinários em Espanha e no Reino Unido. O banco surpreendeu pela positiva no rácio de capital e manteve o valor dos dividendos, levando as ações a uma forte subida em bolsa.

O Santander alcançou um resultado líquido de 6.515 milhões de euros em 2019, o que traduz uma queda de 17% face ao exercício anterior.

Esta foi a primeira queda anual nos lucros do Santander desde 2012, com o banco espanhol a ser penalizado por uma série de fatores extraordinários que impactaram os resultados em 1.737 milhões de euros.

Apesar das mais-valias de 693 milhões de euros com a venda de uma unidade ao Credit Agricole, o banco presidido por Ana Botín registou custos não recorrentes de 1.481 milhões de euros no Reino Unido e custos de reestruturação de 864 milhões de euros, relacionados sobretudo com a integração do Popular.

Excluindo itens extraordinários, os lucros do Santander aumentaram 2% para 8.252 milhões de euros.

A margem financeira subiu 2,7% para 35.283 milhões de euros.

Tendo em conta apenas o quarto trimestre, os lucros totalizaram 2,78 mil milhões de euros, um valor que supera as estimativas dos analistas que apontavam para 2,56 mil milhões de euros. A margem financeira do quarto trimestre foi de 8,84 mil milhões de euros, em linha com o esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg.





Apesar da queda nos lucros anuais, o Santander manteve o compromisso de pagar um dividendo (em dinheiro e ações) de 23 cêntimos por ação, uma vez que conseguiu subir o rácio de capital CET1 para 11,65% e espera chegar ao fim deste ano nos 12% (ponto mais alto do intervalo definido por Ana Botín, entre 11% e 12%).

A remuneração aos acionistas é igual à do ano passado, quebrando a tendência de aumentos anuais de 5%, com o pay-out a ficar compreendido no intervalo objetivo do banco (entre 40 a 50%).