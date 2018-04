Lucros do Santander sobem 10% para 2.054 milhões de euros

O espanhol Santander fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 2.054 milhões de euros, o que traduz um aumento de 10% face ao mesmo período do ano passado. Excluindo o efeito cambial, o crescimento é de 22%, de acordo com os dados revelados pelo banco esta terça-feira, 24 de Abril, em comunicado emitido à CMVM.





A margem bruta cresceu 1%, em termos homólogos, para 12.151 milhões de euros, e os custos operacionais aumentaram 4% devido aos investimentos feitos na transformação comercial e digital.