A SAD do clube liderado por Frederico Varandas registou um aumento de 3% no volume de negócios. E atribui a redução dos lucros ao pagamento de indemnizações com jogadores.

Já o volume de negócios semestral ascendeu a 91,5 milhões de euros, um aumento de 3% face aos 89,2 milhões do mesmo período da época anterior.



Neste relatório e contas, a SAD destaca também a amortização de dívida bancária no valor de 16,77 milhões de euros, bem como o crescimento das receitas de merchandising, bilheteira e patrocínios em 5%.



O capital próprio negativo passou de 23,6 milhões de euros para 20,8 milhões.



Destaque ainda para a redução do activo em cerca de 17,9 milhões de euros, de 301,20 para 283,29 milhões de euros, essencialmente devido a três efeitos: i) redução do valor do plantel com a venda e amortização de jogadores na presente época , ii) redução do valor de clientes não correntes relacionado com o acordo de transação efectuado entre a Sporting SAD, Gelson Martins e Atlético de Madrid, e iii) aumento da rubrica de outros devedores e caixa.

O Sporting revelou, no comunicado das contas enviado à CMVM, que a SAD teve um lucro de 2,82 milhões de euros no primeiro semestre da atual época desportiva, que decorreu de 1 de julho a 31 de dezembro de 2019. Este valor é inferior em 56,2% aos 6,44 milhões de euros de lucros no período homólogo da temporada de 2018/19, mas os "leões" dizem ser de salientar que este semestre inclui o valor de 6,58 milhões de euros de indemnizações com jogadores.Por seu lado, o resultado operacional de transações de atletas atingiu os 26,8 milhões de euros, um acréscimo de 30% face ao período homólogo, em resultado de vendas de direitos desportivos de 48 milhões de euros, refere o documento, explicando que para estes valores contribuíram as transferências de Raphinha, Thierry Correia e Bas Dost, entre outros.