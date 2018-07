Para o UBS este desempenho deve-se ao crescimento económico que se regista na economia mundial. Além disso, o banco prevê que a normalização da política monetária, em particular com o aumento dos juros pela Reserva Federal, ajude a melhorar o desempenho da unidade de gestão de fortunas.



Contudo, o UBS alerta no relatório que as tensões geopolíticas e o aumento do proteccionismo estão a afectar a confiança dos investidores. "É uma ameaça", lê-se no relatório e contas.



Durante o segundo semestre o banco recomprou 500 milhões de suíços francos em acções próprias. O objectivo a três anos é comprar dois mil milhões de suíços francos em acções.



(Notícia actualizada às 8h25 com a reacção das acções)

Os lucros do banco UBS aumentaram para 1,28 mil milhões de francos suíços (1,10 mil milhões de euros) no segundo trimestre. Este número representa uma subida de 9% face ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o relatório de contas divulgado esta terça-feira Ao todo, no primeiro semestre, o banco suíço lucrou 2,798 mil milhões de francos suiços (2,41 mil milhões de euros), o que representam uma subida de 15% face à primeira metade de 2017. A expectativa do banco é que este crescimento se repita no segundo semestre deste ano.Após a notícia dos resultados, as acções da UBS subiram 2,8%, o que está a impulsionar os títulos do sector europeu da banca, incluindo o BCP. Desde o início do ano que o banco suíço tem registado um desempenho superior ao dos seus pares europeus.