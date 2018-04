Lucros do UBS subiram 19% no primeiro trimestre

O UBS fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 1,5 mil milhões de francos suíços (cerca de 1,25 mil milhões de euros), o que representa uma subida de 19% face ao resultado líquido obtido no mesmo período do ano passado.





Os resultados do UBS superaram ligeiramente as estimativas dos analistas – que apontavam para lucros de 1,419 mil milhões de francos suíços – tendo sido impulsionados sobretudo pela banca de investimento.