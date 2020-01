Lucros e receitas da Apple superam estimativas. Vendas de Natal ajudaram

As acções da Apple estão a reagir em alta às estimativas da tecnológica para o trimestre em curso. Quanto ao seu primeiro trimestre fiscal, as receitas e os lucros por ação ficaram acima do projetado, com valores nunca antes vistos num período natalício, o que também animou os investidores.

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou esta noite as contas do seu primeiro trimestre fiscal, terminado a 31 de dezembro, e as estimativas para o período em curso. Os números agradaram nas duas frentes.





O volume de negócios da Apple no primeiro trimestre aumentou 9% face ao mesmo período do ano passado, para 91,8 mil milhões de dólares. A estimativa do consenso de mercado para as receitas era de 88,4 mil milhões de dólares. A contribuir para estes bons números esteve o aumento das vendas de iPhones e a crescente procura de acessórios como os headphones sem fios AirPods. Segundo a empresa sediada em Cupertino (Califórnia), as receitas provenientes da venda de iPhones subiram 8% entre outubro e dezembro passado, para 56 mil milhões de dólares. No mesmo período de 2018 tinham caído 15%. Esta foi, aliás, a primeira subida da faturação com o iPhone no último ano. Já o resultado líquido cresceu 11% para 22,2 mil milhões de dólares, correspondendo a um lucro por acção de 4,99 dólares (+ 19%) – que ficou acima da média de 4,55 dólares prevista pelo consenso do mercado. Entretanto, a empresa apresentou também as previsões para a facturação do trimestre em curso (o chamado "guidance"), que ficaram acima das expetativas do mercado, sendo também este dado que está a ajudar a animar as suas ações em bolsa. A empresa da maçã estima receitas entre 63 e 67 mil milhões de dólares para o período entre janeiro e março (o seu segundo trimestre fiscal), quando os analistas apontavam para uma faturação média de 62,3 mil milhões (inferior à estimativa mais baixa do intervalo das previsões da Apple). As acções da tecnológica estão a reagir em alta a estes números, seguindo a somar 2,15% na negociação fora de horas em Wall Street, para 324,52 dólares – depois de já terem disparado 4%. A empresa encerrou a sessão regular desta terça-feira a ganhar 2,83% para 317,69 dólares.

"A Apple reportou novos recordes para um período natalício, tanto nas receitas como no resultado líquido, tendo alcançado um dos maiores lucros trimestrais de qualquer empresa – e ajudando a justificar o preço das suas ações, que mais do que duplicou no último ano", salienta o Financial Times.