Lucros por ação e receitas da Apple superam estimativas

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou esta noite as contas do seu segundo trimestre fiscal, terminado a 28 de março, mas os números não foram suficientes para agradar, pelo menos no imediato, ao mercado.



O volume de negócios da Apple aumentou 1% face ao mesmo período do ano passado, para 58,31 mil milhões de dólares. A estimativa do consenso de mercado para as receitas era de 54,25 mil milhões de dólares.

A contribuir para estes bons números esteve uma recuperação no número das vendas, impulsionada pela reabertura da atividade económica na China, anunciou a tecnológica liderada por Tim Cook.

Por linhas de produto, as receitas do iPhone, Mac, iPad, acessórios (como os headphones sem fios AirPods) e serviços superaram as previsões dos analistas.

Já o resultado líquido ascendeu a 11,24 mil milhões de dólares (contra 11,56 mil milhões no mesmo período do ano passado, correspondendo a um lucro por acção de 2,55 dólares (+ 4% face aos 2,46 dólares do mesmo trimestre de 2019) – que ficou acima da média de 2,26 dólares prevista pelo consenso do mercado.

A empresa sediada em Cupertino (Califórnia) não apresentou as previsões para a facturação do trimestre em curso (o chamado "guidance"), uma vez que tinha anunciado em fevereiro que iria abdicar dessas estimativas devido ao novo coronavírus que estava a propagar-se na China – e que iria impactar a produção e procura pelos seus produtos (mas referiu que as vendas começaram a revelar uma subida na segunda metade de abril). Desde então a covid-19 foi declarada pandemia, ao disseminar-se praticamente por todo o mundo, levando a confinamentos e restrições na circulação.

Por isso mesmo, as receitas de 58,3 mil milhões supreenderam grandemente o mercado, já que no período homólogo do ano passado – sem esta crise pandémica – tinham sido de 58 mil milhões.

"Foi, claramente, um trimestre sólido para a Apple face a algumas perspetivas mais pessimistas", sublinha a BGR.

Ainda assim, as acções da tecnológica estão a reagir em ligeira baixa a estes números, seguindo a ceder 1,54% na negociação fora de horas em Wall Street, para 289,29 dólares. A empresa encerrou a sessão regular desta quinta-feira a ganhar 2,11% para 293,80 dólares.