Lufthansa admite interesse na Norwegian Air. Acções disparam mais de 10%

Depois da IAG, a companhia aérea low cost norueguesa atraiu o interesse de outro gigante europeu. O CEO da Lufthansa diz que no sector "todos na Europa estão a falar uns com os outros".

As acções da Norwegian Air Shuttle estão a reagir em forte alta ao interesse demonstrado pela Lufthansa na aquisição na companhia aérea "low cost" norueguesa.





Numa entrevista ao Sueddeutsche Zeitung, o CEO da companhia aérea alemã admitiu contactos com a Norwegian. "Todos na Europa estão a falar com todos nesta altura. Há uma nova onda de consolidação. Isso quer dizer que também estamos em contacto com a Norwegian", disse Carsten Spohr, citado pelo Financial Times.