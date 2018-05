Lufthansa vai reforçar voos e capacidade em Portugal

A Lufthansa está a investir em Portugal. Vai substituir parte da frota por naves com mais capacidade e operar mais voos no próximo Verão.

O grupo Lufthansa "mantém a linha de crescimento" em 2018 e passará a operar 207 voos semanais no próximo Verão - mais 8,4% que no ano anterior, informa a companhia aérea em comunicado.



Para além deste aumento, a Lufthansa também quer crescer em capacidade. Ao substituir aviões A320 por naves do modelo A330, vai ganhar 6,7% nesta rubrica.



A Lufthansa diz que estas mudanças servem "para responder às necessidades do mercado português". "O mercado português é muito importante para a Lufthansa", reafirmou Patrick Borg Hedley, o gestor de vendas a nível nacional. "Voamos para Portugal há já 63 anos e vamos continuar a expandir os nossos serviços".



Em 2018, a Lufthansa já inaugurou uma nova rota, entre Funchal e Munique, e aumentou a frequência das rotas entre Lisboa e Frankfurt e entre Faro e Frankfurt. Os principais destinos do Grupo Lufthansa a partir de Portugal são Atenas, Sofia e Zagreb na Europa. Fora do Velho Continente, os passageiros escolhem voar sobretudo para Luanda, Singapura, Tóquio e Hong Kong.