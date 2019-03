Este apoio está dependente de ser oferecida "uma valorização adequada da empresa" e uma "diluição justa", já que o conselho de administração propõe uma "operação acordeão", que se traduz numa redução de capital inicial para, posteriormente, proceder ao aumento de capital.



Enquanto ainda falta uma semana para a assembleia-geral de acionistas, prevista para 20 de março, o investidor português criticou o preço oferecido na OPA pela LetterOne (controlada pelo magnata russo Mikhail Fridman e que detém 29% das ações), de 67 cêntimos por título.



Segundo Luís Amaral, "este acionista aproveitou a confusão derivada de importantes perdas por deterioração e efeitos cambiais em 2018 para lançar uma OPA voluntária sobre o Dia a um preço reduzido (...) que não reflete o valor da empresa".



Considerou ainda que o plano do conselho de administração - que inclui um aumento de capital de 600 milhões - é capaz de "restaurar a credibilidade da empresa" perante o sistema bancário, os titulares de dívida e os fornecedores.



De acordo com os seus cálculos, o valor das ações do Dia podem atingir "a muito curto prazo os 1,69 euros, com potencial de subida até 3,41 euros".



O investidor português, que controla a Eurocash, grossista do setor alimentar na Polónia, com mais de 5.500 milhões de euros de faturação anual, detém ainda através da Western Gate uma posição de 10% nos fabricantes de bebidas espirituosas Stock Spirits, de acordo com os seus dados, citados pela Efe.

