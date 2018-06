Luís Filipe Vieira: Benfica vai ponderar “se volta a contratar ou emprestar jogadores em Portugal”

Luís Filipe Vieira afirmou esta segunda-feira, 25 de Junho, que foi "surpreendido com a notícia de que a PJ estaria dentro do Benfica". Na altura o responsável estava numa reunião de quadros. O presidente do Benfica reagiu assim às buscas realizadas ao Benfica devido a suspeitas de suborno a atletas para vencerem o Futebol Clube do Porto

"Estas buscas resultam de mais uma denúncia anónima com origem no Porto e está a ser investigada pelo DIAP do Porto. Baseia-se em factos falsos com transferências de jogadores a alguns clube da 1.ª Liga. Estou seguro que com estas diligências o resultado não deixará de ser clarificador e isentar o Benfica de qualquer suspeição. Não me incomoda que a PJ venha cá. Desconheço se esta investigação envolve outros clubes, mas leva-nos a equacionar se o Benfica deve continuar a contratar ou emprestar jogadores em Portugal. Está em causa a idoneidade dos clubes e dos jogadores. Não é por existirem muitas investigações com base em denúncias anónimas que se prova alguma coisa. O processo relacionado com os vouchers tinha sido várias vezes arquivado e agora encerrado."



"Quero deixar uma garantia a todos os sócios, accionistas, adeptos e simpatizantes, não há nem houve qualquer prova de ilegalidade cometida pelo Benfica."