Luís Guimarães comunicou no início de agosto a Carlos Tavares, "chairman" do Montepio, que se demitia do cargo de presidente da comissão de auditoria do banco e, por inerência, do cargo de administrador não executivo. O gestor terá alegado falta de condições para exercer a função de forma independente, referindo-se à instabilidade da governação.



Esta informação, avançou ainda o jornal, foi reportada ao Banco de Portugal, que levou a um pedido da vice-governadora Elisa Ferreira para que o administrador se mantivesse no cargo até ao final do ano.



Luís Guimarães concordou inicialmente com este pedido. Mas, escreve o Público, Carlos Tavares terá tomado a iniciativa de informar aos restantes administradores do Montepio da decisão durante a reunião do conselho de administração que se realizou esta quinta-feira.

Conforme avançou o Público , na quinta-feira,