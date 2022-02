O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) alerta que as empresas não vão conseguir evitar refletir o aumento dos custos com energia, gás e combustíveis no preço final dos produtos.Esses custos, que na opinião de Luís Miguel Ribeiro vão ser agravados pela nvasão da Ucrânia, vão fazer-se sentir nos cereais, mas sobretudo no aço, "até pelo valor e por aquilo que representa para a nossa indústria".O líder da AEP entende que existe um "aumento que esta situação já provocou, acrescido ao que, no período da pandemia, já acontecia" e dá um exemplo: "Há dias falava com uma empresa que me contava que, de sexta-feira para a segunda-feira passada, o preço aumentou 7%", mas realça que antes, o preço do aço "já tinha aumentado cerca de 30%.Luís Miguel Ribeiro afirma que estes "são aumentos muito significativos que terão impacto no preço final dos produtos, porque as empresas não conseguem absorver ou então vão desistir, suspender ou anular contratos já feitos" e argumenta que "é impossível acomodar isto, a somar aos custos da energia que subiram, a somar ao aumento que está a acontecer dos custos com a mão de obra".