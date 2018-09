Luisão vai antecipar o fim de carreira , numa cerimónia que deverá ter lugar hoje, ou, quando muito, até final da semana. Ao que Record apurou, trata-se de uma decisão de comum acordo com o Benfica. À espera do brasileiro está o cargo de diretor para as relações internacionais. Record adianta que Luisão vai gozar um período de férias e que voltará posteriormente, mas agora não para a equipa de futebol, mas sim para a estrutura do clube.O brasileiro, que fez o último jogo oficial a 13 de Maio, diante do Moreirense, na última jornada do campeonato passado, vai ocupar um lugar que Nuno Gomes, após ter deixado a formação, e que Simão Sabrosa recusaram.