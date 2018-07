"Este será o meu último ano como atleta profissional do Benfica", comentou o capitão encarnado aos jornalistas, à margem do estágio das águias em Troia.

Luisão afirmou esta segunda-feira que esta será a sua última época como jogador do Benfica. O capitão das águias sublinhou que vai preparar-se para estar ao nível dos reforços e tem a certeza de que os adeptos encarnados vão estar ao seu lado nesta temporada de despedida.

"A renovação para mim, na relação que tenho com o Benfica, o assunto nunca foi tema para mim, as coisas aconteceram naturalmente. Sei onde quero chegar e o Benfica também sabe. Em relação à 16.ª época, conto muito com o apoio de todos os adeptos porque me ajudaram a crescer desde a primeira temporada aqui, ajudaram a construir o que é o Luisão hoje. Estavam comigo desde a primeira época e com certeza vão estar comigo neste que será o meu último ano como atleta profissional do Benfica", comentou o jogador aos jornalistas, à margem do estágio das águias em Troia.