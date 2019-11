Macaense dono do JN constrói arranha-céus na Foz do Douro

O grupo KNJ, que detém 40,5% da Global Media, dona de títulos como o JN, DN, TSF e O Jogo, além da conversão do edifício-sede do JN num hotel de cinco estrelas, vai também construir no Porto a Torre Miramar, um condomínio residencial de luxo com 16 pisos.

A transformação do edifício do Jornal de Notícias (JN) num hotel de luxo da marca Marriott, com o nome de Hotel Jornal, é o projeto mais caro (35 a 40 milhões de euros) dos cerca de 70 milhões de euros de investimento que o grupo KNJ, do empresário macaense Kevin Ho, pretende realizar no Porto.