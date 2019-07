"A Caixa tem, nos diferente casos, que efetuar estas ações. Algumas são já conhecidas, outras nem tanto. Outras estamos a negociar", afirma Paulo Macedo, garantindo que a "Caixa fará o seu trabalho" e que "confia nos tribunais".

tudo faremos e fazemos para cobrar as dívidas ao BCP" . E "quando digo tudo, é tudo, desde que dentro da lei e da ética. Não há nada que fique por fazer", reforçou.



As declarações foram feitas depois de o jornal Público ter avançado que foi decretado o arresto da colecção Berardo. A providência cautelar decretada sobre a colecção de arte moderna de Joe Berardo foi accionada judicialmente a pedido dos bancos credores , a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco.

Na segunda-feira, Miguel Maya, presidente do BCP, garantiu que " São, ao todo, oito os passos enumerados pelo presidente da CGD: a execução dos devedores, execução dos colaterais reais, execução de avalistas, pesquisa de bens de devedores de modo tradicional e de modo mais amplo, pesquisa de bens de entidades por si controladas, análise da personalidade jurídica, queixa crime no caso de haver indícios de crime, como por exemplo burla, e cooperação com outros bancos e com as autoridades."A Caixa tem, nos diferente casos, que efetuar estas ações. Algumas são já conhecidas, outras nem tanto. Outras estamos a negociar", afirma Paulo Macedo, garantindo que a "Caixa fará o seu trabalho" e que "confia nos tribunais".

Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), não comenta processos que tem em tribunal para tentar recuperar créditos, como é o caso da ação contra o empresário Joe Berardo. Mas garante que dará os passos necessários para mitigar as perdas que resultaram da concessão de grandes créditos."Sobre casos individuais não comentarei", diz Paulo Macedo no dia em que o banco que lidera apresentou lucros de 282,5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano. "Mas vale a pena sistematizar aquilo que os bancos podem fazer no caso dos devedores".