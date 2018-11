Macedo: "Interesse nacional" da CGD não se mede por ter agências ou por ser o mais barato

O presidente da Caixa Geral de Depósitos considera que o "interesse nacional" da instituição financeira não se mede pelo número de agências nem "por ser o banco mais barato, segundo afirmou no Fórum Banca, evento organizado pelo Jornal Económico e PwC, que se realizou esta quinta-feira, 29 de Novembro, em Lisboa.





A afirmação de Paulo Macedo ocorre num período em que, até 2020, a CGD tem de cumprir o plano estratégico acordado entre o Estado e a Comissão Europeia, que implica o encerramento de agências, que tem motivado a contestação de populações, e a subida das comissões, que tem levado a críticas políticas.





"Há uma missão para a Caixa enquanto banco público, mas há muita confusão neste aspecto", declarou o presidente executivo da instituição financeira.





O plano estratégico negociado com Bruxelas assegurou a manutenção de 100% do capital da CGD nas mãos do Estado, mas exigiu uma redução da sua estrutura e a melhoria do produto, como se de um banco se tratasse. Não há essa diferenciação accionista.





Paulo Macedo tem insistido, por isso, na necessidade de cumprir o plano estratégico, e esta quinta-feira acrescentou que o banco tem de ser transformado. Na sua opinião, há actualmente dois trabalhos: o de ganhar eficiência e aproveitar sinergias e depois transformar o banco para o futuro. Para o futuro, também há que melhorar na cultura de risco e na governance.