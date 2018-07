Aterrou em Beja o maior avião de passageiros do mundo

A aeronave, ao serviço da empresa portuguesa Hi Fly, ficará estacionada no Aeroporto de Beja, até ter uma nova operação.

Lusa

O Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, aterrou esta tarde no Aeroporto de Beja.

A aeronave, ao serviço da empresa portuguesa Hi Fly, ficará estacionada no Aeroporto de Beja, refere o Correio da Manhã. "O A380 fica no aeroporto de Beja até ter uma nova operação", avançou a empresa ao jornal.

A chegada do maior avião de passageiros do mundo a Beja "é a prova real de que a pista está preparada para receber aviões de grande porte", disse ao Correio da Manhã Luís Miranda, vereador da Câmara Municipal.

Nos últimos dias a Hi Fly tem colocado diversos post relacionados com o A380, pois esteve com a aeronave em Farnborough, no Reino Unido, no âmbito de um evento de referência para a aviação, o Farnborough Air Show.



O aeroporto de Beja foi o primeiro em Portugal a receber o A380, que é considerado o maior avião do mundo. Os restantes aeroportos nacionais não têm capacidade para receber aparelhos com a envergadura do A380 com passageiros. Tal só deverá ser possível em Lisboa a partir de 2021, ano previsto para a conclusão das obras de adaptação do aeroporto Humberto Delgado.





A portuguesa Hi Fly dedica-se a "emprestar" aviões (wet lease) e reforçou recentemente a frota com dois gigantes da Airbus, do modelo A380.

No passado dia 6 de Julho, a Hi Fly tornou-se na quarta companhia europeia, depois da Lufthansa, Air France e British Arways, a incluir um A380 na sua frota, avançou na altura o Correio da Manhã. A nível global, é a 14.ª a operar a aeronave, e a primeira a fazê-lo em regime de wet lease. A aquisição, cujo montante envolvido não foi revelado, realizou-se através da subsidiária da Hi Fly em Malta.



O A380 da Hi Fly tem uma capacidade para 471 passageiros distribuídos por três classes. No piso principal há espaço para 12 lugares de primeira classe e 311 de classe económica. Já o piso superior terá 60 lugares de classe executiva e 88 de económica. Numa configuração de alta densidade, este avião poderá transportar até 853 passageiros. O avião tem ainda a particularidade de estar decorado com uma "mensagem" que se insere na campanha "Salve os Recifes de Coral", da Fundação Mirpuri. De um lado, um azul escuro com corais destruídos, e do outro um azul claro, a simbolizar o oceano imaculado, pedem a sustentabilidade dos mares.