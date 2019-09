Maior banco do Dubai dispara depois de capital estrangeiro ter aumentado participação

As ações do Emirates NBD PJSC, o maior banco do Dubai, subiram mais de 14% nesta segunda-feira, depois de anunciar que planeia aumentar o limite de participação de estrangeiros no capital do banco.

O maior banco do Dubai viu as suas ações escalarem 14,4% nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, para um máximo em quase 12 anos. O banco quer a aprovação dos reguladores e restantes acionistas para alargar o limite de participação estrangeira no seu capital para 40%, segundo a Bloomberg.





O Emirates NBD já aumentou este limite de 5% para 20% e pretende agora permitir que as posições estrangeiras sejam ainda maiores. Esta vontade do banco está a alimentar o mercado acionista do Dubai, que já subiu 3,2%.