Maior campo de gás do mundo junta Eni e TotalEnergies

O Qatar anunciou este domingo ter escolhido a gigante italiana de energia Eni como o segundo parceiro estrangeiro, depois da francesa TotalEnergies, para o desenvolvimento do maior campo de gás natural do mundo."Eni", afirmou o ministro da Energia do Qatar e presidente executivo (CEO) da Qatar Energy (QE), Saad Sherida Al-Kaabi, numa conferência de imprensa em Doha.O grupo francês de petróleo e gás TotalEnergies foi escolhido há uma semana para assumir uma participação de 6,25% no projeto, que visa ajudar o país do Golfo a aumentar a sua produção de gás natural liquefeito (GNL) em 60% até 2027.