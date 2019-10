Maior venda de casas para estudantes de sempre em Portugal rende 130 milhões à U.hub

O portefólio integra duas residências em funcionamento, operadas pela U.hub, em Alvalade e na Alameda, em Lisboa, as quais somam um total agregado de 98 camas. Em construção encontra-se uma residência com 350 camas em Benfica, Lisboa, e uma outra com 450 camas na Asprela, Porto, que devem ficar concluídas ao longo do próximo ano. Outros dois projetos, com 500 camas cada, encontram-se em fase de licenciamento, localizados na zona do Lumiar, em Lisboa, e na zona da Boavista, no Porto. A conclusão destes projetos está prevista para 2021 e 2022, respetivamente.

Este portefólio "irá dar um forte impulso à oferta de alojamento para estudantes nas duas maiores cidades universitárias de Portugal, que neste momento sofrem de um desequilíbrio massivo entre o stock existente e a procura", sublinha Fernando Ferreira, o responsável por mercados de capitais na JLL, a empresa que assessorou a venda.

A imobiliária considera ainda que "este é um negócio muito importante pela sua dimensão, mas também porque vem confirmar a crescente atratividade dos segmentos imobiliários alternativos".