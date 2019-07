A emissão de obrigações decorreu de 17 de junho a 4 de julho e, originalmente, previa a colocação de 30 milhões de euros em obrigações com um valor unitário de 30 euros e o valor mínimo a investir é de 1.500 euros. A 21 de junho, contudo, a SIC, aumentou o valor global da operação para 51 milhões de euros , referindo que a 19 de junho contava já com ordens de subscrição no valor de mais de 86,5 milhões de euros.No documento com os resultados da operação, a Euronext assinala que o número de investidores que participou na operação é o maior numa emissão de dívida emitida no retalho por empresas em Portugal nos últimos seis anos.A grande maioria (8.390) investiu menos de 3 mil euros, sendo que 1.207 subscritores aplicaram entre 3.030 e 9.990 euros. 829 investiram mais de 10.020 euros, sendo que destes, 30 aplicaram mais de 30 mil.Na emissão de obrigações da TAP realizada o mês passado participaram mais de 6 mil investidores . A companhia aérea colocou 105 milhões de euros, sendo que a procura não chegou ao dobro da oferta.A emissão a três anos remunera os investidores com uma taxa de juro fixa bruta anual de 4,5%, a mais elevada entre as emissões recentes de empresas portuguesas.A empresa estimava que o valor líquido de encaixe com esta operação, após deduzidos os custos da emissão, ascenda a 48.848.075 euros.

CEO da Impresa considera emissão "momento histórico"

O CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, considerou está sexta feira que o sucesso da emissão de obrigações da SIC constitui um "momento histórico". Após ser anunciado que o total das ordens de subscrição superou os 200 milhões de euros, quase quatro vezes os 51 milhões em oferta, Francisco Balsemão começou por dizer ser necessário "saborear o momento".

Este é um "momento histórico para a vida da SIC, da Impresa e do próprio mercado de capitais", assinalou.



