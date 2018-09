Quase 1,4 milhões ficaram hospedados na Airbnb em Portugal este Verão

A plataforma Airbnb registou quase 1,4 milhões de hóspedes em Portugal entre 1 de Junho e 31 de Agosto, o que representa um aumento homólogo de 14%, informa esta segunda-feira a plataforma de alojamento local.





A Airbnb sublinha que entre os perto de 1,4 milhões de hóspedes registados em Portugal, cerca de 230 mil eram portugueses, incluindo 66 mil famílias. Em média, cada hóspede gastou 82 euros por noite em Portugal, o que se traduz num total de quase 115 milhões de euros de despesa.



A empresa celebrou uma década de existência a 11 de Agosto e afirma ter alcançado uma "temporada recorde neste Verão", com um total de 60 milhões de hóspedes em todo o mundo. A noite de 11 de Agosto foi mesmo a mais popular, com 3,5 milhões de visitantes a fazerem o check-in na plataforma.



Em Portugal, o maior número de reservas pertenceu a Lisboa, seguida do Porto e de Lagos. Mais atrás ficaram Albufeira, Portimão, Faro, Ponta Delgada, Quarteira, Vila Nova de Gaia e Tavira, indica o comunicado.





Já em termos de maiores crescimentos, os destinos com melhor desempenho foram Moura (Beja), Vendas Novas (Évora), Paços de Ferreira, Leça do Bailio e Canelas (Porto).



"Portugal é um dos destinos de Verão favoritos entre os viajantes que usam o Airbnb, tanto estrangeiros como portugueses", afirmou Arnaldo Muñoz, Country Manager para Portugal da Airbnb Marketing Services.



"De facto, o número de portugueses que ficaram em alojamentos anunciados na Airbnb este Verão aumentou 32%, prova de que mais e mais pessoas no país querem descobrir um destino como se fosse um habitante local", acrescentou.