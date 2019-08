Mais de 80% dos contratos da Proteção Civil sem concurso público  

Dos 1.194 contratos públicos adjudicados pela Proteção Civil ao longo dos últimos 11 anos, 85% foram assinados com base em convites feitos a empresas, sem que tenha havido concurso público, ou seja, sem que tivesse sido dada a oportunidade a outras firmas de concorrer abertamente para venderem os seus serviços ou produtos ao Estado.

Segundo o semanário Expresso, grande parte dos convites (987) correspondeu a ajustes diretos, sendo que houve 31 adjudicações mais recentes, a partir de 2018, realizadas através de consulta prévia. Esta análise foi efetuada após a polémica em torno da compra de golas aparentemente inflamáveis e de kits de emergência a uma empresa detida pelo marido de uma presidente de junta de freguesia do Partido Socialista, relevada na semana passada pelo "Jornal de Notícias".

A consulta prévia, que reduziu o limite máximo admissível para ajustes diretos dos anteriores 75 mil euros para os atuais 20 mil euros, surgiu na última revisão do Código dos Contratos Públicos. Desde essa altura que as aquisições de bens e serviços que fiquem nesse intervalo exigem uma consulta prévia ao mercado, com um convite obrigatório a três empresas para apresentarem propostas.

O Expresso detalha um dos contratos recentes que foram adjudicados por ajuste direto. A compra de 50 mil esferográficas, 30 mil lápis e 15 mil bonés ultrapassou o limite máximo de 20 mil euros previsto como admissível para os ajustes diretos, sendo que para justificar a necessidade de recorrer a este tipo de procedimento foi usada como fundamentação uma alínea específica do Código dos Contratos Públicos: "urgência imperiosa".