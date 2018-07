Mais de 800 clientes acusaram falha nas leituras da energia

As reclamações recebidas pela ERSE com o tema "leituras e contagens", durante o primeiro semestre, foram 842, revela o regulador. A maioria, 811, referem-se ao serviço de electricidade, mas o serviço de gás também conta 31 queixas.

A entidade liderada por Maria Cristina Portugal lançou recentemente um alerta sobre a comunicação de leituras: as estimativas na factura da energia são consideradas uma "má prática" pelo regulador nos casos em que o cliente tenha fornecido o número ao operador.

De acordo com os números cedidos pelo regulador ao Negócios, as leituras e contagens são objecto de 5% das reclamações dos consumidores, que ascenderam a um total de 16.280 nos primeiros seis meses do ano.

O tema que suscita maior indignação entre os consumidores é a facturação de electricidade, que reúne 4.115 reclamações no mesmo período, seguida da contratação, com 1.106 queixas. No mercado do gás natural, 447 reclamações referem-se à facturação e 150 à contratação.

O serviço de electricidade é, por larga maioria, aquele que mais é denunciado à ERSE. Das 16.280 reclamações entre Janeiro e Junho, 9.711 dizem respeito a este mercado, 1.139 ao gás natural e 3.602 a ofertas dual. Outros temas, como os combustíveis +GPL, conquistaram a atenção de 1.828 consumidores.