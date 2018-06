Mais de dois terços dos portugueses não faz turismo, um dos valores mais altos na UE

Contudo, no caso de Portugal, há uma razão que salta à vista. 53,1% dos portugueses que não fizeram turismo dizem que tal ocorre porque não têm motivação para viajar. Um número bem acima dos 20% registados na Europa. Mais desmotivados que os portugueses só os suecos (60,4%) e os eslovacos (57%).Além disso, os portugueses são os europeus que mais dão os compromissos de trabalho ou estudo como a razão para não viajarem.Em Portugal, 74,4% da população não fez turismo, o que compara com a média europeia de 37,9% da população sem viajar. Os dados foram publicados esta sexta-feira, dia 29 de Junho, pelo Eurostat e referem-se a 2016.Os portugueses apenas são ultrapassados pela Roménia onde 76% dos cidadãos não fez turismo. Depois de Portugal, segue-se a Bulgária com 70,2%. Do outro lado da realidade está a Finlândia onde apenas 8,6% da população não fez turismo.Dos 62% do total dos europeus que fez turismo, metade foi, pelo menos, numa viagem dentro do seu país com, pelo menos, uma noite fora de casa. Quase um terço (32%) fez, pelo menos, uma viagem ao estrangeiro.Do lado dos que não fizeram turismo, quase metade não o fez por razões financeiras. Essa razão tem um peso superior em países afectados pela crise como a Grécia, Portugal e Chipre.Quase todos as faixas etárias dão os problemas financeiros como a principal razão para não viajar, à excepção dos cidadãos com mais de 65 anos cuja principal razão se deve à debilidade da sua saúde.