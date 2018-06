Mais de metade das reclamações à CMVM são sobre obrigações

O regulador do mercado de capitais recebeu, no ano passado, quase 1.400 reclamações de investidores, mais 23% do que em 2016.

Chegaram 1.384 reclamações à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 2017. Mais 23,2% do que em 2016, revela o Relatório de Actividade e Contas publicado esta quarta-feira, 20 de Junho. Mais de metade destas queixas (51%) foram relativas a obrigações, enquanto as acções ocuparam a segunda posição com 27% das reclamações.





"Um aspecto particularmente relevante que emerge da análise das reclamações entradas na CMVM em 2017 (um total de 1.384) é o facto de 78% serem referentes à comercialização de obrigações não estruturadas e de acções", refere o relatório divulgado pela entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias.



Neste âmbito, a CMVM sublinha que, ao contrário dos produtos financeiros complexos, estes são instrumentos financeiros simples e, por isso, os intermediários financeiros que os comercializam não são obrigados a avaliar os conhecimentos e a experiência dos clientes na área dos investimentos.