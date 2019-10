Mais de metade dos apostadores online usa sites ilegais

Mais de metade dos jogadores online registados em Portugal utilizam sites ilegais, mas existe uma tendência de reforço dos jogadores que apenas usam operadores licenciados, indica um inquérito da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) divulgado esta segunda-feira.





De acordo com os dados recolhidos, dos jogadores que se registaram em 2016 42% apenas utiliza os operadores licenciados, uma percentagem que aumenta para 68,9% nos jogadores que se registaram este ano."Estes dados vêm demonstrar uma evolução muito favorável no crescimento do mercado licenciado. Trata-se de um sinal positivo, embora consideremos na APAJO que ainda há muito a fazer no combate ao jogo não licenciado no online em Portugal", considera Gabino Oliveira, presidente da APAJO, citado no comunicado.O estudo da Aximagem revela ainda que cerca de 94% do universo total de jogadores registados já jogou a dinheiro este ano. A APAJO estima que existam entre 400 mil a 600 mil apostadores únicos online em Portugal.O inquérito permite ainda traçar um perfil dos jogadores online portugueses: 85,1% são homens, sendo a faixa etária mais representada entre os 25 e os 34 anos (38,2%), seguida dos apostadores com 18 a 24 anos (27%).E são os jovens entre os 18 e os 24 anos quem mais utiliza os sites ilegais, com uma percentagem de 53%, enquanto no grupo dos 25 aos 34 anos esse valor diminui para 29,4%.O inquérito mostra ainda que 62,5% dos jogadores aposta menos de 50 euros por mês nos jogos online legais, enquanto 28,1% gasta 50 a 100 euros mensais, 7,5% despende entre 100 e 500 euros e apenas 1,9% aposta mais de 500 euros por mês.Na primeira metade deste ano, os portugueses apostaram 1.551,8 milhões de euros em jogos online.



Ficha Técnica:



Universo de indivíduos registados em plataformas de jogo online com prémios em dinheiro. A amostra teve 609 entrevistas efetivas, 509 a homens e 100 a mulheres, 168 entre os 18 e os 24 anos, 232 entre os 25 e os 34 anos, 140 entre os 35 e os 44 anos e 70 entre os 45 e os 65 anos. Responsabilidade do estudo: Aximagem Comunicação e Imagem Lda. sob a direção técnica de João Queiroz.