"Mais valia não terem mexido na lei laboral", critica AHRESP

As alterações à legislação laboral, nomeadamente nos contratos de trabalho a termo e a questão do banco de horas, são vistas como um “retrocesso” pela secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). Sobre a proposta do Bloco de Esquerda de fixar as 35 horas semanais para o setor privado, Ana Jacinto considera que teria um impacto enorme no setor.