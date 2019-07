Mammalena entra em Portugal pelo ViaCatarina

A cadeia italiana de restaurantes Mammalena abriu no ViaCatarina, no Porto, o seu primeiro espaço em Portugal.

Com capacidade para 66 pessoas, acaba de abrir no Porto o primeiro restaurante da cadeia italiana Mammalena em Portugal. Situa-se no ViaCatarina Shooping, em plena Rua de Santa Catarina, a mais comercial artéria do país.