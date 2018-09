Manchester City gastou quase mil milhões de euros para constituir plantel

O Manchester City despendeu 976 milhões de euros para construir o actual plantel da equipa liderada pelo catalão Pep Guardiola, revela um estudo feito pelo observatório de futebol CIES que incide sobre os clubes das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).





Este valor diz respeito aos custos relacionados com a aquisição dos futebolistas do actual plantel, incluindo comissões pagas e renovações de contrato entretanto realizadas. Guardiola tem assim à disposição o plantel mais caro de sempre.