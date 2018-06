Manchester United é a equipa de futebol mais valiosa do mundo

A equipa de futebol do Manchester United é a mais valiosa do mundo em 2018, tendo sido avaliada em 4,12 mil milhões de dólares (3,49 mil milhões de euros). A equipa inglesa cresceu 12% face ao ano passado, quando valia cerca de 3,69 mil milhões de dólares, segundo revela a Forbes.





A equipa treinada pelo técnico português, José Mourinho, gerou receitas de 737 milhões de dólares durante a temporada de 2016-2017, um número superior à média das receitas de outros clubes.





Na lista das equipas de futebol mais valiosas do mundo seguem-se dois clubes espanhóis: o Real Madrid (2.º), avaliado em 4,09 mil milhões de dólares, que registou um aumento de valor em 14% face a 2017 e o Barcelona, com um valor a rondar os 4,06 mil milhões de dólares, o clube subiu 12% face ao ano passado.





O estudo da Forbes estima que ambos os clubes de Espanha possam vir a ultrapassar o valor do Manchester United. Isto porque o Real Madrid, clube que hoje anunciou a contratação de Julen Lopetegui para treinador, sagrou-se, pela terceira época consecutiva, o vencedor da Liga dos Campeões. O clube futebolístico venceu quatro das últimas cinco edições da competição europeia. Já o Barcelona irá gerar mais valor devido às receitas que se esperam com o projecto do novo estádio de futebol.



Na listagem constam ainda o Bayern Munich (4.º), avaliado em 3,06 mil milhões de dólares, seguido do Manchester City (5.º), com um valor de 2,47 mil milhões de dólares. A equipa do Arsenal (6.º) foi avaliada em 2,24 mil milhões de dólares e o Chelsea (7.º) em 2,06 mil milhões de dólares.



A completar o "top 10" consta ainda o Liverpool (8.º), avaliado em 1,94 mil milhões de dólares, a equipa italiana Juventus, com um valor a rondar os 1,47 mil milhões de dólares e o Tottenham, com uma avaliação de 1,24 mil milhões de dólares, de acordo com a Forbes.



Em média as equipas de futebol mais valiosas do mundo valem 1,69 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano passado e uma subida de 74% desde 2013. As 20 melhores equipas futebolísticas geraram uma receita média de 428 milhões de dólares na temporada de 2016-2017, o que corresponde a uma valorização de 40%.



Não existem equipas portuguesas no ranking da Forbes das 20 equipas mais valiosas do mundo.