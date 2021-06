'Manteros' de Barcelona vão vender ténis de marca própria fabricados no Porto

Os vendedores de rua de Barcelona ('manteros', como são conhecidos em Espanha), que habitualmente vendem material contrafeito, organizaram-se para criar a sua própria marca de ténis produzidos em Alicante e no Porto com métodos artesanais e responsáveis.





Chama-se Top Manta e, no logótipo, pode ver-se uma espécie de um tapete ondulante em alusão às mantas que colocam sobre o chão da rua e de onde habitualmente vendem os seus produtos, mas também uma recordação da perigosa viagem marítima que muitos dos vendedores - maioritariamente senegaleses - tiveram de fazer para chegar ao país.





Para já, a marca conta com apenas um modelo disponível em várias cores. Chamam-se Ande Dem, que em uolof – um idioma falado sobretudo na África Ocidental e pela maioria destes vendedores – significa "caminhando juntos", e foram desenhados por um grupo de vendedores com a ajuda de uma arquiteta e uma designer locais.





Ao The Guardian, Lamine Sarr, uma representante da marca explicou que os vendedores de rua em Barcelona "sempre foram criticados e perseguidos por venderem cópias", e que para contrariar isso têm agora a sua própria marca.



À segunda é de vez

Esta não é, contudo, a primeira tentativa de uma cooperativa de 'manteros' para estabelecer uma marca própria. Segundo o jornal britânico, em 2017 estes vendedores compravam ténis produzidos na China para lhes colocar um logótipo próprio e vendê-los como seus, sem grande sucesso.





Desta vez, os sapatos vão ser produzidos em duas fábricas com recurso a técnicas artesanais e com uma produção responsável que entregou até agora cerca de 400 pares, com o preço fixado em 115 euros.





Outra novidade é o canal de venda. Em vez das tradicionais mantas sobre o chão, estes sapatos podem ser comprados na loja física da cooperativa, em Barcelona, ou online com a certeza de que todos os lucros serão canalizados para a construção e expansão da marca e apoios ao 'manteros'.





Para além de um rendimento, a marca ajudou já 120 destes vendedores a obter uma licença de residência já que em Espanha é necessário manter uma morada fixa durante um ano, viver há três no país e apresentar um contrato de trabalho e prova de aprendizagem da língua.