Manuel Aguiar Reis substitui Guilherme Pinheiro na SAD do Sporting

Pedro Catarino/Correio da Manhã

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o novo admistrador "assegurará as funções de responsável pelas relações com o mercado, que acumulará com os pelouros de Governance, Sistemas de Informação e Segurança".

Guilherme Pinheiro, que trabalhava com a banca, tinha a seu cargo a academia e as negociações com agentes e jogadores, demitiu-se a 5 de Junho.

Manuel Aguiar Reis é o quinto administrador a ser cooptado pela SAD dos 'leões' nos últimos dias, juntando-se a Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do clube, Luís Silva Marques, Paulo Chaves e Mendes Salsa.

José Sousa Cintra foi designado presidente da SAD, pela Comissão de Gestão, após Bruno de Carvalho ter sido destituído de presidente do Sporting, por 71% dos votos na Assembleia Geral do clube do passado dia 23 de Junho.