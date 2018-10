Pedro Catarino

Na terça-feira da próxima semana estão previstas audições de dois antigos colegas de Pinho no primeiro Governo de José Sócrates: Castro Guerra que foi seu secretário de Estado com o pelouro da energia e Nunes Correia, o ministro do Ambiente que viabilizou com Pinho a decisão que permitiu estender o prazo das barragens da EDP em 2007.

Esta será a segunda ida de Manuel Pinho ao Parlamento apra responder na Comissão de Economia às rendas. A primeira foi a 17 de Julho e o ex-ministro recusou-se a esclarecer as razões para o pagamento de cerca de 15 mil euros mensais que a Espírito Santo (ES) Enterprises terá realizado mensalmente para Pinho enquanto este foi ministro da Economia de José Sócrates.

Manuel Pinho foi constituído arguido no caso EDP há um ano, suspeito de ter favorecido de forma ilegítima a EDP durante 2007.

O ex-ministro socialista Manuel Pinho vai regressar ao Parlamento para ser ouvido no âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas no Sector Energético, confirmou a Sábado junto do advogado que representa Pinho, Ricardo Sá-Fernandes. O ex-governante deverá ser ouvido entre 18 e 20 de Dezembro.O ex-ministro da Economia informou, em carta enviada à Comissão Parlamentar que preferia ser ouvido presencialmente ou via Skype, avança o jornal Observador. O grupo de deputados, liderado pela social-democrata Maria das Mercês Borges requereu a presença física na Assembleia da República para concretizar a audição.Pinho terá informado que para estar presente fisicamente a audiência, que estaria marcada já para Outubro, a mesma deveria ser adiada para Dezembro. Os deputados anuíram ao pedido.