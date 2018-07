Pinho garante "independência" face ao GES

15:59

Manuel Pinho recusa falar sobre o GES

Manuel Pinho avançou que "não responderei a outras perguntas que tenham a ver com o grupo BES a não ser que sejam relacionadas com as políticas de energia que pratiquei enquanto ministro". O ex-ministro justificou: "nunca fui confrontado com meios de prova que alegadamente os sustentem. Nem sequer sou arguido neste processo". "Esta opção resulta do exercício do meu direito de defesa", sustentou.