Manuela Eanes, provedor da Santa Casa e Jorge Coelho na comissão de honra de Tomás Correia

Os opositores de António Tomás Correia quiseram criar uma lista única de unidade. Não conseguiram. Os opositores acabaram por se dividir em duas listas, uma presidida por António Godinho e outra por Fernando Ribeiro Mendes, e, agora, o actual presidente da associação mutualista diz que é dele a lista da unidade. isto porque, na sua opinião, a sua candidatura integra "todas as correntes de pensamento na sociedade portuguesa".

Em comunicado enviado às redacções, é indicado que a comissão de honra da candidatura de Tomás Correia ao Montepio Geral – Associação Mutualista é liderada por Manuela Eanes. Mas a candidatura faz questão de inscrever vários nomes que integram essa comissão que dá a cara pelo apoio ao actual presidente, no cargo desde 2008.

Lado a lado, o comunicado coloca o socialista Jorge Coelho e o social-democrata José Eduardo Martins e também o socialista Carlos Zorrinho e o social-democrata Fernando Seara. Rui Nabeiro também está na comissão de honra, bem como o coronel Vasco Lourenço e Francisco Moita Flores. Na nota, a candidatura assume-se como "de unidade" e como integrando "as correntes de pensamento na sociedade portuguesa".

Em destaque na comissão de honra está, também, Edmundo Martinho, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que esteve para investir um máximo de 200 milhões de euros na Caixa Económica Montepio Geral (o principal activo da mutualista) e ficar com até 10% da instituição. O investimento final ficou nos 75 mil euros. Mas as acções ainda não chegaram à Santa Casa, nem às outras entidades que vão fazer o investimento.

No comunicado, a candidatura acrescenta os nomes que vão fazer parte do conselho geral: Maria de Belém lidera, estando também os nomes do socialista Luís Patrão, do social-democrata José Matos Correia e da comunista Maria das Dores Meira. A referência aos partidos, à excepção de Patrão, é feita no próprio comunicado.

A sessão de apresentação é no próximo dia 6 de Novembro, pelas 17:30, no Parque Mayer, em Lisboa.

As eleições são a 7 de Dezembro e há três listas candidatas. Fernando Ribeiro Mendes, actual administrador da equipa de Tomás Correia que com ele se incompatibilizou, e António Godinho, são os concorrentes.