Manuela Moura Guedes substituiu Sousa Tavares na SIC

Mariline Alves/Cofina

Manuela Moura Guedes vai ter um espaço de análise e comentário no Jornal da Noite da SIC. De acordo com o ECO, a ex-apresentadora regressará ao pequeno ecrã no dia 8 de Outubro, depois de várias semanas de negociações.

O novo programa na estação de Carnaxide com Manuela Moura Guedes vai substituir o espaço de comentário de Miguel Sousa Tavares, que está de saída para a TVI.



Ver esta publicação no Instagram @manuelamoura.guedes #sic #sicnoticias #sicoficial Uma publicação partilhada por Clara de Sousa (@claradesousaoficial) a 27 de Set, 2018 às 4:40 PDT



A notícia é avançada no dia em que a SIC e a SIC Notícias começaram a transmitir um vídeo que mostra um plano na primeira pessoa de alguém a entrar na redacção da estação do canal. Não revelando quem está atrás da câmara, mostra apenas o ar surpreendido de várias pessoas, incluindo José Gomes Ferreira. Já no Instagram, tanto Rodrigo Guedes de Carvalho como Clara de Sousa revelaram fotografias com a apresentadora.



Ver esta publicação no Instagram Guedes & Guedes. Brevemente. @sicnoticias @sicoficial Uma publicação partilhada por Rodrigo Guedes de Carvalho (@rgcboss) a 27 de Set, 2018 às 4:42 PDT



No início de Agosto, a SIC também renovou a equipa ao contratar Cristina Ferreira, que será um dos "principais rostos" da estação, revelou, à data, o canal.

"Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento de conteúdos de qualidade e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, reforçando não só a aposta da SIC no seu canal generalista, como nos seus canais de subscrição e na área digital", referia o comunicado da estação da Impresa.